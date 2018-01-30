Самбрано может сменить "Рубин" на киевское "Динамо"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано может покинуть казанцев в зимнее трансферное окно. Предметный интерес к игроку проявляет киевское "Динамо", сообщает Sport Arena. По информации издания, игрок уже прибыл в Украину для завершения переговоров, чтобы сразу оттуда отправиться на медобследование в Германию.

Начало сезона 28-летний перуанец на правах арены провел в ПАОКе, но руководство греческого клуба приняло решение вернуть защитника в Россию. В "Рубин" Самбрано перешел в 2016 году и провел за казанцев 21 матч во всех турнирах.