Саид Абдулаев: "Анжи" набирает футболистов под финансовую модель"

Новый гендиректор "Анжи" Саид Абдулаев подчеркнул, что клуб подписывает футболистов исходя из финансовой ситуации. В декабре махачкалинцы объявили о продаже ведущих игроков в связи со сменой курса команды. Впоследствии клуб сменил владельца - от Сулеймана Керимова он перешел Осману Кадиеву. Абдулаев назначен гендиректором "Анжи" сегодня, в этой должности он сменил Сергея Кораблева.

- "Анжи" - родной для меня клуб, я начинал свою трудовую деятельность в этой команде, проработал здесь 11 лет, поэтому вернулся в тот момент, когда оказался здесь нужен, - сказал Абдулаев. - Я пришел вместе с новым президентом Османом Гаирбековичем Кадиевым. Пришлось строить команду по-новому, в немного иных условиях, и выполнять задачи, которые декларировались президентом: создать боеспособную команду, чтобы в ней росло много россиян, чтобы она приносила радость своим болельщикам как в республике, так и по всей стране.

О турнирных задачах можно будет говорить, когда мы начнем играть, а пока идет селекция, формирование команды, оптимизация структуры. В целом ситуация по игрокам такая, что люди, которые согласились на понижение зарплаты, оптимизацию, остались в команде. Тех, у кого были предложения лучше, мы отпустили без проблем, этот процесс происходит на добровольной основе, без каких-либо претензий друг к другу. Это нормальный рабочий процесс, идет оптимизация, набираются новые футболисты, которые попадают в эту финансовую модель, и, думаю, совсем скоро, может быть, после второго сбора, будет ясна картина и сформирован костяк.