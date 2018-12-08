"С долгом "Оренбургу" мы рассчитались". Геркус - о победе "Локо"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после победы в матче 17-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (2:1) заявил, что его команда провела эмоциональную игру.

- Долги мы любим отдавать! Очень эмоциональная игра! Выиграли последнюю домашнюю игру. Напомню, что и первую игру в году мы выиграли - у "Ниццы" в Лиге Европы. Надеюсь, что и следующий год выйдет не менее успешным! С долгом "Оренбургу" мы рассчитались, - написал Геркус в своем Инстаграме.

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