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"С долгом "Оренбургу" мы рассчитались". Геркус - о победе "Локо"

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус после победы в матче 17-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (2:1) заявил, что его команда провела эмоциональную игру.

- Долги мы любим отдавать! Очень эмоциональная игра! Выиграли последнюю домашнюю игру. Напомню, что и первую игру в году мы выиграли - у "Ниццы" в Лиге Европы. Надеюсь, что и следующий год выйдет не менее успешным! С долгом "Оренбургу" мы рассчитались, - написал Геркус в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долги мы любим отдавать!💪🏼 Очень эмоциональная игра! Выиграли последнюю домашнюю игру😉 Напомню, что и первую игру в году мы выиграли - у "Ниццы" в Лиге Европы. ⠀ Надеюсь, что и следующий год выйдет не менее успешным! С долгом "Оренбургу" мы рассчитались😉🚂🚂🚂 ⠀ PS2: Про Гельзенкирхен во вторник помню😉 ⠀ #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 8 Дек 2018 в 10:06 PST

Локомотив - Оренбург

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