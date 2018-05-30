Рыжиков возьмет за образец работу тренера Бердыева в будущем

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков, ранее покинувший "Рубин", стал гостем "СЭ". Голкипер заявил, что в будущем, работая тренером по завершении карьеры игрока, за образец он возьмет специалиста казанского клуба Курбана Бердыева.

– Тренер, работу которого вы возьмете за образец – Бердыев?

– Естественно. Я рос вместе с "Рубином", в котором работали Бердыев и Кафанов.

– Что бы вы переняли у тренера Бердыева? Жесткость?

– Нет, доскональность. Он разбирал, все разжевывал до мелочей. Сначала обозначал, какой игровой скелет должен быть у команды, а потом уже, что называется, наращивал мышцы. Бердыев знает, как добиться результата, все объясняет доступно. Это тренерский дар.

– Но при этом он закрыт и авторитарен. Это создает сложности в общении?

– Только для тех, кто еще не привык к Бекиевичу. Вот сейчас он меняется – "Рубин" стал проводить открытые тренировки.

– Это он взял с собой из "Ростова"​?

– Да. И каждый четверг в "Рубине" – открытая тренировка для журналистов. Перед туром тренер и кто-то из игроков дают интервью. Такой вот европейский подход.

– Отношения между вами за время его отсутствия поменялись?

– Думаю, что-то изменилось. Все-таки Бердыева три года не было в "Рубине".

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды "Друзья Рыжикова" и "Фанаты "Рубина".(Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью – здесь