Рыжиков перейдет в "Крылья Советов"

Как стало известно "СЭ", сегодня, 1 августа, 37-летний голкипер Сергей Рыжиков подпишет контракт с "Крыльями Советов" сроком, предположительно, на 2 года.

15 мая об уходе игрока объявил "Рубин". Рыжиков выступал за команду с 2008 года, проведя в общей сложности за за нее 359 матчей, в 152 из них сыграв на "ноль".

В составе "Рубина" он дважды становился чемпионом (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок страны (2011/2012).

В прошедшем сезоне Рыжиков отыграл за казанцев 13 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 12 голов.

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