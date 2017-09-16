Рыков пропустит месяц, Панченко - полгода

Как ранее сообщал "СЭ", нападающий "Динамо" Кирилл Панченко в ближайшее время будет прооперирован в Италии. Помимо форварда операция предстоит и защитнику Владимиру Рыкову.

У Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике "Вилла Стюарт" и операция. В этом году Кирилл уже не поможет "Динамо", мы ждем его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.

У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели.

Панченко прооперируют в Италии в ближайшие дни