Руслан Нигматуллин: "Жаль, что минутная глупость Еременко привела к таким последствиям"

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал решение КЭДК УЕФА по "делу Романа Еременко", которое было оглашено сегодня. Он отметил, что это сильный удар по репутации игрока и клуба. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– По истечении срока дисквалификации Роману будет 31 год, - сказал Нигматуллин. - Это не критический возраст для футболиста. Игнашевич, например, выступает и в 37 лет. Однако неизвестно, как в такой ситуации поведет себя ЦСКА. Нередко в таких случаях расторгается контракт.

Жаль, что какая-то минутная глупость привела к таким печальным последствиям. Это, несомненно, сильный удар по репутации как самого игрока, так и клуба. Хотя личной ответственности здесь гораздо больше.

Еременко являлся одним из лидеров в средней линии на протяжении нескольких лет. Как только он выбыл, у армейцев начались проблемы и в чемпионате России, и в еврокубках. Не знаю, совпадение ли это. (Любовь КОНЯЕВА)

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!