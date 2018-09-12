Руслан Нигматуллин: "Сорвавшийся переход Терри - результат политического давления. Он не узнает, что такое тарасовский борщ"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал срыв трансфера Джона Терри в столичный клуб.
Ранее сообщалось, что 37-летний англичанин подпишет контракт со "Спартаком", но сегодня он объявил, что переход не состоится по семейным причинам.
"Сорвавшийся переход Джона Терри - результат политического давления внутри его страны... Печально, но он не узнает что такое тарасовский борщ", - написал Нигматуллин в Твиттере.
Сорвавшийся переход Джона Терри - результат политического давления внутри его страны...– ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 12 сентября 2018 г.
Печально, но он не узнает что такое тарасовский борщ. 🍜#Спартак #БудетЖалетьВсюЖизнь