Руслан Нигматуллин: "Сорвавшийся переход Терри - результат политического давления. Он не узнает, что такое тарасовский борщ"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал срыв трансфера Джона Терри в столичный клуб.

Ранее сообщалось, что 37-летний англичанин подпишет контракт со "Спартаком", но сегодня он объявил, что переход не состоится по семейным причинам.

"Сорвавшийся переход Джона Терри - результат политического давления внутри его страны... Печально, но он не узнает что такое тарасовский борщ", - написал Нигматуллин в Твиттере.