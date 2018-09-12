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Руслан Нигматуллин: "Сорвавшийся переход Терри - результат политического давления. Он не узнает, что такое тарасовский борщ"

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Бывший вратарь "Спартака" и сборной России  Руслан Нигматуллин прокомментировал срыв трансфера Джона Терри в столичный клуб.

 
Джон Терри остается дома с семьей.Терри отказался переходить в "Спартак". Вот причина

Ранее сообщалось, что 37-летний англичанин подпишет контракт со "Спартаком", но сегодня он объявил, что переход не состоится по семейным причинам.

"Сорвавшийся переход Джона Терри - результат политического давления внутри его страны... Печально, но он не узнает что такое тарасовский борщ", - написал Нигматуллин в Твиттере.

 

 

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