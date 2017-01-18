Руслан Нигматуллин: "Приобретение Луиза Адриану – большой риск для "Спартака"

Бывший голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин считает подписание договора с Луизом Адриану огромным риском для красно-белых. Он отметил, что бразилец последний год в "Милане" не блистал.

– Сложно сейчас рассуждать об Адриано в "Спартаке", так как пока неясно, что сейчас из себя представляет этот игрок, в какой форме он находится, – приводят "Известия" слова Нигматуллина. – Руководству клуба, конечно, виднее, но пока непонятно, насколько этот футболист будет им полезен. Последний год в "Милане" Адриано, мягко говоря, не блистал. Поэтому это приобретение – большой риск для "Спартака". Но если бразилец все-таки приживется в команде, то сможет принести немало пользы москвичам.