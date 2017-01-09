Руслан Киселев: "Зимние сборы "Томи" в Томске? Думаю, до такого не дойдет"

Генеральный директор "Томи" рассказал "СЭ" о предполагаемом месте проведения зимних сборов. Им, по словам Киселева, должна стать Турция, с которой у клуба есть предварительная договоренность. Однако решится окончательно все до 16 января, когда команда выйдет из отпуска.

Ранее спортивный директор Игорь Кудряшов заявил, что руководство области хочет, чтобы команда готовилась к весенней части сезона в Томске.

– 16 числа наша команда выходит из отпуска, – сказал Киселев. – Со сборами мы окончательно еще не определились. Во-первых, есть всем известные финансовые трудности, во-вторых, пока я не хочу брать на себя ответственность по поводу Турции из-за фактора безопасности. Кстати, смотрел сегодня новости, там обильный снегопад, страну буквально парализовало...

– Сборы обычно планируют заранее. Уверены, что не возникнет проблем с размещением?

– Да в наше время быстро организовать и провести сборы – не проблема! Были бы деньги... Тем более предварительная договоренность с Турцией у нас есть.

– Нет вероятности, что из-за финансовых проблем команде придется готовиться к весенней части сезона в Томске?

– Думаю, нет. Конечно, если высшее руководство скажет: "Денег нет, работайте здесь", то куда мы денемся? Но я думаю, что до такого не дойдет.

– Сколько сборов предварительно запланировано в Турции?

– Два. Третий этап подготовки пройдет уже в Томске, поскольку 4 марта нам играть домашний матч с "Ростовом", и на 99 процентов он состоится в Перми.

– А сколько футболистов отправятся на сборы?

– Тоже не могу пока сказать. Многие уже покинули команду, некоторые игроки продолжают приходить с просьбами о расторжении контракта. Мы позже все объявим. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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