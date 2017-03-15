12:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" утверждает: поле стадиона "Центральный" восстановят к Кубку конфедераций

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Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов сообщил, что поле стадиона "Центральный" в Казани будет приведено  в надлежащее состояние к матчам Кубка конфедераций-2017. Комиссия РФПЛ по допуску газонов наложила запрет на проведение матчей чемпионата России на "Олимпе-2" в Ростове-на-Дону и "Центральном" в Казани.

- Команда не будет выступать на "Центральном", она возвращается на "Казань Арену" к игре с "Зенитом", - цитирует "Р-Спорт" Степанова. - А за газоном на "Центральном" клуб будет следить, он восстановит его. Эта арена будет использоваться в рамках Кубка конфедераций как одна из тренировочных. Сейчас там идет реконструкция. Конкретно о сроках восстановления поля пока говорить сложно, но к Кубку конфедераций все будет готово.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170315/1117689288.html

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