РФПЛ запретила проводить матчи на полях "Ростова" и "Рубина"

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России на стадионы "Олимп-2" в Ростове-на-Дону и "Центральный" в Казани, информирует пресс-служба лиги. Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов.
Отметим, что матчи 20-го тура премьер-лиги "Ростов" и "Рубин" проводят на выезде, а в 21-м туре, который пройдет после перерыва на международные игры (31 марта - 2 апреля) казанцы должны принять дома "Зенит", а ростовчане - "Краснодар".
Свинству Бой!
а чего ждать от фк прохиндей? Могут только воровать бюджетные бабки, а поле их интересует в последнюю очередь. Правда такая же ситуация и во многих других городах, но они в отличии от Ростова заметно более северные.
12:56
pexi32
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12:55
футбол_2018
теперь будем играть только во МКАДЕ!!!!Страна Дураков!!!!Столичные евреи ограбили всю страну, теперь и играть на своем поле запрещают!!!Браво!!!
12:52
pussykitty
Закономерный итог для ростовских рвачей. Трибуны имеют собственников - каждая трибуна - своего собственника, причем. А вот поле - общественное, то есть собственника не имеет. Как итог билеты по 4000 - 18 тысяч и разрушенное поле. Виноваты сами ростовские рвачи-воротилы и обсуждать здесь нечего, вам как ростовчанин говорю и так считаю.
12:39
Ajccio
До 31 марта трава в Ростове вырастет
12:28
Старооскольский Старый Пень
Т.е. международные можно , а внутренние нет ? Полный бред
12:21
Taiga42
Смешно, мкадыши боятся играть в Ростове? ....
12:20
vasiunchik
Ну а чё?! МЮ заставили по огороду побегать, приличный результат получили, теперь можно и запретить...А про Рубин же сказали раньше, что следующие домашние матч на Казань-арене будет проводить. Так что пох
12:15
Slim Taller
Когда Манчестер жаловался на это убожество,так вопили,что играть можно.А матчи внутреннего чемпионата уже нельзя.
12:13
igorvasilevich
Да с Казанью вообще не понятно, чего они не могут сделать нормальное поле. Два стадиона имеют покупают техничных игроков, а поле позор.
12:12
ki
так Казани или Краснодара ?
12:05