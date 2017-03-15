РФПЛ запретила проводить матчи на полях "Ростова" и "Рубина"

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России на стадионы "Олимп-2" в Ростове-на-Дону и "Центральный" в Казани, информирует пресс-служба лиги. Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов.

Отметим, что матчи 20-го тура премьер-лиги "Ростов" и "Рубин" проводят на выезде, а в 21-м туре, который пройдет после перерыва на международные игры (31 марта - 2 апреля) казанцы должны принять дома "Зенит", а ростовчане - "Краснодар".