12:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФПЛ запретила проводить матчи на полях "Ростова" и "Рубина"

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Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России на стадионы "Олимп-2" в Ростове-на-Дону и "Центральный" в Казани, информирует пресс-служба лиги. Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов.

Отметим, что матчи 20-го тура премьер-лиги "Ростов" и "Рубин" проводят на выезде, а в 21-м туре, который пройдет после перерыва на международные игры (31 марта - 2 апреля) казанцы должны принять дома "Зенит", а ростовчане - "Краснодар".

Дополнительная информация

http://www.rfpl.org/news/rfpl/news_19817.html

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Свинству Бой!

а чего ждать от фк прохиндей? Могут только воровать бюджетные бабки, а поле их интересует в последнюю очередь. Правда такая же ситуация и во многих других городах, но они в отличии от Ростова заметно более северные.

12:56

pexi32

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12:55

футбол_2018

теперь будем играть только во МКАДЕ!!!!Страна Дураков!!!!Столичные евреи ограбили всю страну, теперь и играть на своем поле запрещают!!!Браво!!!

12:52

pussykitty

Закономерный итог для ростовских рвачей. Трибуны имеют собственников - каждая трибуна - своего собственника, причем. А вот поле - общественное, то есть собственника не имеет. Как итог билеты по 4000 - 18 тысяч и разрушенное поле. Виноваты сами ростовские рвачи-воротилы и обсуждать здесь нечего, вам как ростовчанин говорю и так считаю.

12:39

Ajccio

До 31 марта трава в Ростове вырастет

12:28

Старооскольский Старый Пень

Т.е. международные можно , а внутренние нет ? Полный бред

12:21

Taiga42

Смешно, мкадыши боятся играть в Ростове? ....

12:20

vasiunchik

Ну а чё?! МЮ заставили по огороду побегать, приличный результат получили, теперь можно и запретить...А про Рубин же сказали раньше, что следующие домашние матч на Казань-арене будет проводить. Так что пох

12:15

Slim Taller

Когда Манчестер жаловался на это убожество,так вопили,что играть можно.А матчи внутреннего чемпионата уже нельзя.

12:13

igorvasilevich

Да с Казанью вообще не понятно, чего они не могут сделать нормальное поле. Два стадиона имеют покупают техничных игроков, а поле позор.

12:12

ki

так Казани или Краснодара ?

12:05

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