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"Рубин" провел презентацию команды на "Казань Арене". Перед входом на стадион болельщикам раздавали маски с портретами новичков

26 июля, встреча болельщиков "Рубина" с командой. Фото "Бизнес Online" 26 июля, встреча болельщиков "Рубина" с командой. Фото "Бизнес Online"
26 июля, встреча болельщиков "Рубина" с командой. Фото "Бизнес Online"

Накануне "Рубин" на "Казань Арене" провел открытую тренировку и презентацию команды перед стартом нового сезона. Клуб подготовил специальные маски с лицами новичков и раздавал их болельщикам при входе на стадион. Пришедшие взяли больше тысячи таких масок и встречали каждого нового игрока соответствующей маской с его изображением.

В текущее трансферное окно в "Рубин" перешли Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Иван Коновалов, Чико Флорес, Хорен Байрамян, Филип Уремович и Вячеслав Подберезкин.

В первом туре чемпионата России казанцы 29 июля дома на "Казань Арене" встретятся с "Краснодаром".
 

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