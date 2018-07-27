"Рубин" провел презентацию команды на "Казань Арене". Перед входом на стадион болельщикам раздавали маски с портретами новичков

Накануне "Рубин" на "Казань Арене" провел открытую тренировку и презентацию команды перед стартом нового сезона. Клуб подготовил специальные маски с лицами новичков и раздавал их болельщикам при входе на стадион. Пришедшие взяли больше тысячи таких масок и встречали каждого нового игрока соответствующей маской с его изображением.



В текущее трансферное окно в "Рубин" перешли Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Иван Коновалов, Чико Флорес, Хорен Байрамян, Филип Уремович и Вячеслав Подберезкин.



В первом туре чемпионата России казанцы 29 июля дома на "Казань Арене" встретятся с "Краснодаром".



Таблица переходов РФПЛ //

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