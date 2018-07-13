17:36 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" объявил об уходе Бергстрема


Шведский защитник Эмиль Бергстрем покинул "Рубин", сообщает пресс-служба казанского клуба. Контракт с 25-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию. 

Бергстрем перешел в "Рубин" в фервале 2016 года из шведского "Юргордена". В общей сложности за казанский клуб он провел 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Последние полтора года он выступал за швейцарский "Грассхоппер" на правах аренды. 

Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/7978-emil-bergstryom-pokidaet-rubin

К комментариям
0
Материалы других СМИ