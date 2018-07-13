"Рубин" объявил об уходе Бергстрема

Шведский защитник Эмиль Бергстрем покинул "Рубин", сообщает пресс-служба казанского клуба. Контракт с 25-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию.
Бергстрем перешел в "Рубин" в фервале 2016 года из шведского "Юргордена". В общей сложности за казанский клуб он провел 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Последние полтора года он выступал за швейцарский "Грассхоппер" на правах аренды.
Таблица переходов РФПЛ //
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Дополнительная информация
http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/7978-emil-bergstryom-pokidaet-rubin