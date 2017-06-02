"Рубин" договорился с Грасией о рассрочке по выплате неустойки

Как стало известно "СЭ" из источников близких к клубу, казанский "Рубин" договорился с Хави Грасией о рассрочке по выплате неустойки. Договор "Рубина" с Грасией был рассчитан на 4 года, из которых испанский специалист отработал только один. Казанцы должны будут выплатить около 10 миллионов евро.

Под руководством испанского специалиста "Рубин" набрал 28 очков в сезоне-2016/17 и занял девятое место.

Ранее стало известно, что вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев покинул клуб. По информации "СЭ", тренер продолжит карьеру в "Рубине".

"Ростов" объявил об уходе Бердыева