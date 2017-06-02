"Рубин" договорился с Грасией о рассрочке по выплате неустойки

Как стало известно "СЭ" из источников близких к клубу, казанский "Рубин" договорился с Хави Грасией о рассрочке по выплате неустойки. Договор "Рубина" с Грасией был рассчитан на 4 года, из которых испанский специалист отработал только один. Казанцы должны будут выплатить около 10 миллионов евро.
Под руководством испанского специалиста "Рубин" набрал 28 очков в сезоне-2016/17 и занял девятое место.
Ранее стало известно, что вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев покинул клуб. По информации "СЭ", тренер продолжит карьеру в "Рубине".
баламошка
Отличные манагеры, попали в долговое рабство) Только возвращение Бердыева, возможно, спасёт Рубин от таких самодуров.
19:29
rusfed 2.0
колхоз
19:28
shpasic
сказали: отдадим, половину, потом.
19:13
Свинству Бой!
Millwall82 ////А им проходить ничего не надо пока. В ЕК они не играют.
19:11
совва
а говорили без неустойки)) джентльменское сообщение)
19:08
Millwall82
Как эти товарищи ФФП то проходить собрались? Никто на них не ходит, никого не продали, зато накупили за тот сезон на 50 млн.
19:05