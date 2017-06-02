18:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" договорился с Грасией о рассрочке по выплате неустойки

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Как стало известно "СЭ" из источников близких к клубу, казанский "Рубин" договорился с Хави Грасией о рассрочке по выплате неустойки. Договор "Рубина" с Грасией был рассчитан на 4 года, из которых испанский специалист отработал только один. Казанцы должны будут выплатить около 10 миллионов евро.

Под руководством испанского специалиста "Рубин" набрал 28 очков в сезоне-2016/17 и занял девятое место. 

Ранее стало известно, что вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев покинул клуб. По информации "СЭ", тренер продолжит карьеру в "Рубине".

"Ростов" объявил об уходе Бердыева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Отличные манагеры, попали в долговое рабство) Только возвращение Бердыева, возможно, спасёт Рубин от таких самодуров.

19:29

rusfed 2.0

колхоз

19:28

shpasic

сказали: отдадим, половину, потом.

19:13

Свинству Бой!

Millwall82 ////А им проходить ничего не надо пока. В ЕК они не играют.

19:11

совва

а говорили без неустойки)) джентльменское сообщение)

19:08

Millwall82

Как эти товарищи ФФП то проходить собрались? Никто на них не ходит, никого не продали, зато накупили за тот сезон на 50 млн.

19:05