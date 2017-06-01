"Ростов" объявил об уходе Бердыева

Вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев покидает клуб, информирует пресс-служба ростовчан.
Бердыев возглавил "Ростов" в декабре 2014 года, в августе 2016 года он покинул команду, но в сентябре вернулся и стал совмещать в клубе две должности - вице-президента и тренера.
Под его руководством "Ростов" стал серебряным призером чемпионата России-2015/16 и сыграл в групповом турнире Лиги чемпионов.
По информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время возглавит "Рубин".
Руководство клуба от всей души благодарит специалиста за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень.
Желаем Курбану Бекиевичу удачи в дальнейшей работе! – говорится в сообщении "Ростова".
- От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба "Ростов", – приводит официальный сайт клуба слова Бердыева. – Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома.
Отдельная благодарность – Губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву, без которого футбол в Ростовской области не стал бы таким, каким мы видим его сегодня.
Также хотим поблагодарить Главу Администрации города Ростова-на-Дону Виталия Васильевича Кушнарева за поддержку проекта "Футбол детям" и "Всей семьей на стадион". Мы обязательно будем совместно продолжать эту работу.
Ростов-на-Дону – это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб "Ростов" продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба.
Мы от всей души желаем команде удачи – уверены, что футбол в Ростове-на-Дону не будет сбавлять темпы развития. Мы еще раз хотим поблагодарить каждого болельщика – мы жмем ваши руки и говорим СПАСИБО за веру и поддержку. Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками "Ростова". Спасибо команде за эти два с половиной года потрясающей работы, спасибо городу и всей области за искренность и гостеприимство. Здесь необыкновенные люди, которые очень любят футбол.
"Ростов" навсегда останется в наших сердцах! Спасибо!
serzheo
Бедный Ростов дербанят постоянно, то ждали Бердыева в Спартаке с половиной игроков, теперь в Рубине. Это конечно труба. Хотя для нас не ново. У нас убили Динамо с Анжи, ферплеем давят Краснодар. Как можно всерьез претендовать на 5-6 клубов в ЕК, выступающих успешно, если они стабильно уничтожаются из года в год.
15:00
King's Bounty IIII
верим в кирю !
15:00
aysulu2
У Вас и такого сезона не было
14:50
RSDsouth
Этот сезон Ростова в РФПЛ и так был " странным " : как никогда много удалений Гацкана и Ерохи ; ни одного пеналя так и не пробили ; слив Оренбургу после замен Наваса и Байрямяна в первом тайме ; три тренера одновременно -один прыгает на скамейке, второй-пресс-атташе, третий- с чётками ; при короткой скамейке отдали в аренду Мусу ( лучший в Туле по их оценке ) и Саида ( один из лучших в итоге в Анжи ) ; исчезновение брата Баштуша ( ау, Нандиньё или как там его ) . Итог - испортили детям праздник 1 июня ( не мог потерпеть до завтра ?)
14:47
wedes
Надо возрождать Рубин, а Сельмашу хватит надолго впечатлений от двух последних сезонов.
14:45
Паснаход
199, плюнуть в спину человеку, который вывел "Ростов" в люди, малаца, чо! Разнылся тут!
14:42
Митяй Антибомж
Бас, ау!
14:30
Don
Батист, бу-га-га, ну чё сказочник добалаболился, скоро дерби СКА - Ростов, семки не забудь захватить на мужиков посмотреть))))))))
14:30
resifi
Вот и сказочке конец.......
14:29
Красно-желтый конь
rusfed 2.0 Да этот "комментатор" просто недалёк умом, лишь бы кукарекнуть..
14:25
самарец
Ждём очередной побег Азмуна из Ростова в Рубин
14:25
rusfed 2.0
199 Курбан поступил некрасиво, но это ему ещё аукнется. 14:14 ___________ В чем "некрасивость"?
14:21
Фрэнки четыре пальца
199, Причём тут московские решалы!? Курбан пойдёт в Татарию
14:20
Пови
Только мне показалось или текст действительно на некролог больше похож?))
14:20
Pol Pot
199, и в чём его некрасивость? ты сходи , поработай сезончик без зарплаты, да еще как поработай
14:17
Рюрик 09
Ростов опять будет биться за место под солнцем, т.е. в премьер-лиге.
14:16
Pol Pot
что и следовало ожидать. денег нет, но вы там держитесь, мужики. Бекиич, вперёд, в Казань!
14:14
199
Тот самый зануда.......... Радуйтесь...пока. Добились своего столичные решалы. Поживём увидим - чем это всё кончится. Курбан поступил некрасиво, но это ему ещё аукнется. Ростову удачи.
14:14
ПАВ___таганрог
что теперь делает ростов в списке голосования кто может стать чемпионом:))) теперь можно делать голосование вылетет ростов в след сезоне в фнл или нет
14:13
199
Слава богу Санта-Барбара закончилась.Но не будет удачи у Курбана в Рубине.
14:07
Тот самый Зануда
Ждём ростовское дерби! В ПФЛ!
14:04
Alukard1349
Вот и кончилась сказка ростовская.В следующем году на вылет
14:03
Mark Krass
Это был пик, теперь только вниз. Поехали.
13:58