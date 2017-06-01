"Ростов" объявил об уходе Бердыева

Вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев покидает клуб, информирует пресс-служба ростовчан.

Бердыев возглавил "Ростов" в декабре 2014 года, в августе 2016 года он покинул команду, но в сентябре вернулся и стал совмещать в клубе две должности - вице-президента и тренера.

Под его руководством "Ростов" стал серебряным призером чемпионата России-2015/16 и сыграл в групповом турнире Лиги чемпионов.

По информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время возглавит "Рубин".

Руководство клуба от всей души благодарит специалиста за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень.

Желаем Курбану Бекиевичу удачи в дальнейшей работе! – говорится в сообщении "Ростова".

- От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба "Ростов", – приводит официальный сайт клуба слова Бердыева. – Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома.



Отдельная благодарность – Губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву, без которого футбол в Ростовской области не стал бы таким, каким мы видим его сегодня.



Также хотим поблагодарить Главу Администрации города Ростова-на-Дону Виталия Васильевича Кушнарева за поддержку проекта "Футбол детям" и "Всей семьей на стадион". Мы обязательно будем совместно продолжать эту работу.



Ростов-на-Дону – это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб "Ростов" продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба.



Мы от всей души желаем команде удачи – уверены, что футбол в Ростове-на-Дону не будет сбавлять темпы развития. Мы еще раз хотим поблагодарить каждого болельщика – мы жмем ваши руки и говорим СПАСИБО за веру и поддержку. Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками "Ростова". Спасибо команде за эти два с половиной года потрясающей работы, спасибо городу и всей области за искренность и гостеприимство. Здесь необыкновенные люди, которые очень любят футбол.



"Ростов" навсегда останется в наших сердцах! Спасибо!