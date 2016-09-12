21:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рубен Рочина: "Рубин" играл хорошо и до матча с "Уралом", но победа пришла только сейчас"

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Нападающий "Рубина" Рубен Рочина отметил важность победы в матче 6-го тура чемпионата России над "Уралом" (3:1). По словам форварда, и в предыдущих встречах в первенстве казанцы демонстрировали хороший футбол, но сумели выиграть только сейчас.

- Очень важно было выиграть эту встречу, - сказал Рочина в эфире телеканала "Наш футбол". - В предыдущих матчах мы тоже действовали хорошо, но победа пришла только сейчас. Команда действовала отлично.

С каждой игрой я чувствую себя более уверенно. Я здесь, чтобы помочь команде, а также для того, чтобы расти как футболист.

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