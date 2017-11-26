"Ростов" прервал 11-матчевую безвыигрышную серию, победив "Анжи"

"Ростов" на своем поле в матче 18-го тура чемпионата России обыграл "Анжи" (2:0). Дублем в составе хозяев отметился Александр Бухаров.

Ростовчане прервали 11-матчевую безвыигрышную серию. Последнюю победу до этой встречи они одержали 12 августа в 6-м туре премьер-лиги над "Уфой" (4:1).

Команда Леонида Кучука с 13-го места поднялась на 10-е, обойдя "Тосно", "Рубин" и "Амкар".

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Анжи" (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: Бухаров, 44 - с пенальти (1:0). Бухаров, 58 (2:0).

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Макеев, Калачев (Зуев, 59), Гацкан, Байрамян, Маер, Ионов (Думбья, 86), Бухаров (Дядюн, 69).

"Анжи": Лория, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко (Яковлев, 75), Бакаев, Чайковский, Кацаев (Лескано, 63), Маркелов, Прудников (Иванченко, 70).

Предупреждения: Маер, 30. Гацкан, 81. Лескано, 90+1. Ингасон, 90+1.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Кобзев, Чельцов (оба Москва).

26 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Анжи" // Турнирная таблица чемпионата России