"Ростов" поздравил Кириченко с 40-летием

Игроки и персонал "Ростова" поздравили тренера желто-синих Дмитрия Кириченко с 40-летием. Коллектив пожелал специалисту здоровья и долгих лет жизни. Напомним, Кириченко работает в клубе из Ростова-на-Дону с 2014 года.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте клуба:

Коллектив футбольного клуба "Ростов" от всей души поздравляет вас с юбилеем! Ваша игра в нападении никого не оставляла равнодушным, а умение реализовать свой момент поражало воображение. Вы забили огромное количество голов, каждый из которых уникален.



Благодаря вашей работе в тренерском штабе, наш клуб добился исторического успеха, взяв серебро по итогам прошлого сезона и вышел в групповой этап Лиги чемпионов в этом сезоне, где наша команда выступила успешно и пробилась в плей-офф Лиги Европы, снова войдя в историю донского футбола! Желаем долгих и счастливых лет жизни, здоровья вашей семье и близким, надеемся разделить с радость от больших успехов на профессиональном поприще!