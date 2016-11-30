"Ростов" попросил "Зенит" перенести матч 17-го тура на весну

"Ростов" обратился к "Зениту" с просьбой перенести матч 17-го тура чемпионата России на весеннюю часть турнира, сообщает ТАСС. Питерский клуб готов принять это предложение. Игра должна состояться 3 декабря на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. После нее оба клуба проведут заключительные игры групповых турниров еврокубков. 6 декабря "Ростов" встретится в Лиге чемпионов с ПСВ, а 8 декабря "Зенит" в Лиге Европы сыграет с АЗ.
spetrov
Решающие матчи у всех могут быть. По весне, по осени. Календарь есть календарь.
14:29
wowaizrostowa73
Вообще-то Ростов пашет не только за себя, но и за всю страну . Португалия уже нам на пятки наступает . Кто знает, может наши результаты в ЛЧ сегодня обеспечат Зениту третью лигочемпионскую путёвку завтра :).
14:09
Tuxon
вердер63..................а при чем тут газон и погода?? Судя по тексту, просят перенести в целях подготовки к предстоящему решающему матчу в ЛЧ, от которого зависит евровесна для Ростова. =)
14:06
BATAMAN
ПАВ___таганрог Обе команды вылетели из кубка. Когда будут матчи кубка, тогда и сыграть эту игру! ---- Очень здравая мысль, но нашим футбольным чиновникам она в голову не придет. Увы.
14:03
merniloskut
Тот самый Зануда - тот-то бамжам даже за деньги давать перестали. Даже судейские извращённо стали глумиться над грязным бездомьем. От этого и бегут в весну газопродАвцы!
14:00
begimot
зачем вообще перед зимой делать матчи через 2-3 дня во время крайних и решающих матчей в уефа, или весны с летом не хватает?
13:29
ПАВ___таганрог
Обе команды вылетели из кубка. Когда будут матчи кубка, тогда и сыграть эту игру! России не будет лучше, если ростов выйдет усталый с псв и сольет, т.к. у них скамейки просто нету. А очки все клубы в одну копилку приносят
13:19
azmiser
werder63... А так почему это одним можно, другие в минус 12 по полю скачут? ...Регламент, так регламент, календарь, так для ВСЕХ!...,12:40 -------------------------------------------- 1. Все команды должны быть в равных условиях. А согласно нашего календаря кто-то играет одну игру в неделю, а кто-то две, включая еще и связанные дополнительные переезды. Где же здесь равенство? РФС, РФПЛ должны максимально идти навстречу всем клубам, играющим в еврокубках и приносящим очки в рейтинг страны. Считаю, что еще нужно внести изменение в Регламент: если команды набирают одинаковое кол-во очков в ЧР, то высшее место должна иметь команда заработавшая наибольшее кол-во очков в еврокубках. 2. А чтобы не скакать по полю в минус 12, нужно строить нормальные теплые стадионы с крышей, чай не в Испании или Италии живем.
13:19
СашаРичагин
Да зачем на весну? На лето. Тепло будет, тем более, - в Ростове.
13:15
Тони Старк
Играть надо строго как по календарю,есть регламент!Все в европе играют через два дня на третий,а у нас почему не могут?А потом мы жалуемся,что сборная устает после первого же матча.
12:52
werder63
Если состояние поля позволяет, то с какого перепугу переносить? Как говорится на ветках других клубов? ВСЕ расписание знали заранее, и ЧРоссии и европейских кубков! А так почему это одним можно, другие в минус 12 по полю скачут? Или опять судьи вочи заплющили и костоломов в упор не видят? Регламент, так регламент, календарь, так для ВСЕХ!
12:40
sergeynl
Прохиндеи купили судью в игре первого круга и с мясными. Молчали бы уже. Мы вас и так нахлобучим, как и Краснодар в прошедшем туре, чай бомжи не Бавария
12:38
Тот самый Зануда
merniloskut===Беги лучше валенки бери свинорылый,пока самарцы в нахаляву вам дают,чтобы копыта свои не отморозить.
12:37
Гаттузо зол!
Интересно, а когда весной играть? Если Зенит и Ростов и тем более вместе выйдут в плов ЛЕ. А если только Зенит? Нам тогда игра посреди недели будет вообще не к месту. Не надо забывать и офиц. перерывы на сборные. Считаю это плохое решение будет. Нам после замеса с Амкаром в 120 минут на синтетике никто игру с Ростовом через два дня не переносил и они нас нахлобучили 3:0. Какая-то доброта себе в ущерб. За чей счет этот банкет. С прохиндеями вообще лучше дел не иметь. Или это входило в трансфер Новосельцева......
12:32
merniloskut
В результате преимущество получат бамжы, так как опять обменяют за народный газ игроков в зимнее окно, а комбайнёры, наоборот, распродадут пол состава!
12:32
Sandberg
Оба клуба имеют все основания считать, что у них евровесна на затянется или не начнется. В таком случае, почему бы и не перенести)
12:27
shpasic
"питерский клуб" - это что?
12:26
Тот самый Зануда
Нужно пойти навстречу.У дончан решающий матч в ЛЧ.
12:25