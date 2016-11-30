"Ростов" попросил "Зенит" перенести матч 17-го тура на весну

"Ростов" обратился к "Зениту" с просьбой перенести матч 17-го тура чемпионата России на весеннюю часть турнира, сообщает ТАСС. Питерский клуб готов принять это предложение. Игра должна состояться 3 декабря на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. После нее оба клуба проведут заключительные игры групповых турниров еврокубков. 6 декабря "Ростов" встретится в Лиге чемпионов с ПСВ, а 8 декабря "Зенит" в Лиге Европы сыграет с АЗ.