"Ростов" подтвердил переход Думбья в "Реймс"

Полузащитник "Ростова" Мусса Думбья продолжит карьеру в "Реймсе". Информацию об этом подтвердил официальный сайт российского клуба.

Срок действия контракта полузащитника с "Ростовом" истекал через полгода. В новом сезоне "Реймс" выступит во французской Лиге 1.

Футболист перешел в "Ростов" в 2014 году, в составе желто-синих он провел 66 матчей, забил три гола и завоевал серебро чемпионата России сезона-2015/16.

В прошлом сезоне 23-летний футболист сборной Мали провел 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями он не отметился.