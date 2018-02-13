"Ростов" отправился на третий сбор в Малагу

Игроки и тренерский штаб "Ростова" отправились на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в испанской Малаге, информирует пресс-служба клуба. По приезде в Малагу "Ростов" ждет вечерняя тренировка. В Испании желто-синие будут готовиться к возобновлению сезона до 24 февраля.

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Сегодня утром футболисты "Ростова" и тренерский штаб отправились на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в испанской Малаге.



В Испании желто-синие будут готовиться к возобновлению сезона до 24 февраля. – Football Club Rostov (@rostovfc) 13 февраля 2018 г.