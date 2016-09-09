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"Ростов" обыграл "Крылья"

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Курбан БЕРДЫЕВ расширил свои полномочия.Бердыев как Венгер. Новый формат "Ростова"

"Ростов" в домашнем матче 6-го тура премьер-лиги победил "Крылья Советов". Все три гола забили ростовчане: Александр Бухаров, Андрей Препелицэ, а Александр Ерохин поразил свои ворота. Для самарцев, которые занимают последнее место в премьер-лиге, автогол Ерохина стал вторым в чемпионате.

Сегодня "Ростов" объявил, что главным тренером команды назначен Иван Данильянц, а Курбан Бердыев стал вице-президентом-тренером.

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Премьер-лига

6-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы: Бухаров, 33 (1:0). Ерохин, 54 - в свои ворота (1:1). Препелицэ, 59 (2:1).

"Ростов": Медведев, Терентьев, Кудряшов, Мевля, Папа Гуйе, Байрамян, Препелицэ (Вебер, 81), Ерохин, Калачев (Эззатоллахи, 74), Полоз (Азмун, 64), Бухаров.

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 85), Бато, Ятченко, Башкиров (Ткачев, 75), Чочиев, Молло, Брюно (Паскуато, 84), Мбакогу.

Предупреждения: Терентьев, 28. Папа Гуйе, 61. Бухаров, 86. Корниленко, 87. Таранов, 90+2. Ятченко, 90+4.

Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва).

9 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Видео всех опасных моментов и трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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