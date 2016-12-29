18:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" не стал приобретать Крицюка из-за его стоимости

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Тренер "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, что тренерский штаб рассматривал кандидатуру вратаря Станислава Крицюка до его перехода из "Браги" в "Краснодар", который состоялся в начале 2016 года. Кроме того, специалист отметил голод до футбола действующего голкипера команды Сослана Джанаева.

– Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешел в "Краснодар", – цитирует "Спорт FM" Кафанова. – Позвонили, узнали стоимость и отказались. Что касается Джанаева, то он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола.

Дополнительная информация

https://twitter.com/sport_fm/status/814474387483197440

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