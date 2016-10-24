"Ростов" намерен продлить контракт с Джанаевым

"Ростов" заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с вратарем сборной России Сосланом Джанаевым, информируют "Известия". Контракт 29-летнего голкипера с донской командой заканчивается летом 2017 года. Отмечается, что руководство клуба намерено приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить игрока в своем составе. Ростовчане рассчитывают продлить договор с Джанаевым как минимум на два сезона, а также готовы пересмотреть финансовые условия его действующего соглашения в лучшую сторону.