12:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" намерен продлить контракт с Джанаевым

0
0
0
1

"Ростов" заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с вратарем сборной России Сосланом Джанаевым, информируют "Известия". Контракт 29-летнего голкипера с донской командой заканчивается летом 2017 года. Отмечается, что руководство клуба намерено приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить игрока в своем составе. Ростовчане рассчитывают продлить договор с Джанаевым как минимум на два сезона, а также готовы пересмотреть финансовые условия его действующего соглашения в лучшую сторону.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/639895

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

rotor23

А что,в ФНЛ этот вратарь пригодится.

13:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ