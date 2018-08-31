"Ростов" и "Рубин" сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России – 1:1.

В первом тайме с пенальти отличился Алексей Ионов, после перерыва – Егор Сорокин.

"Ростов" (13 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице, "Рубин" (7) – седьмой.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Рубин" (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: Ионов, 37 - с пенальти (1:0). Сорокин, 50 (1:1).

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев, Гулиев, Гацкан, Юсупов (Калачев, 69), Сигурдарсон (Шомуродов, 77), Ионов (Зуев, 88).

"Рубин": Иван Коновалов, Кудряшов, Чико, Сесар Навас, Сорокин, Устинов, Камболов (Гранат, 88), Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 77), Азмун (Шекари, 85).

Предупреждения: Гацкан, 8. Паршивлюк, 51. Юсупов, 59. Камболов, 63. И.Коновалов, 65. Азмун, 79. Шекари, 89.

Судьи: ЕСЬКОВ, Аверьянов, Чельцов (все - Москва).

31 августа. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

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