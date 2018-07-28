12:36 | Футбол — РПЛ

"Ростов" и "Ахмат" обменялись квотами билетов


"Ростов" и "Ахмат" обменялись квотами билетов для болельщиков на сезон-2018/19, информирует пресс-служба грозненского клуба. Сегодняшний матч 1-го тура премьер-лиги в Ростове-на-Дону смогут бесплатно посетить до 200 болельщиков чеченской команды. В свою очередь, болельщики "Ростова" смогут посетить бесплатно игру второго круга в Грозном.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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