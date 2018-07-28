"Ростов" и "Ахмат" обменялись квотами билетов для болельщиков на сезон-2018/19, информирует пресс-служба грозненского клуба. Сегодняшний матч 1-го тура премьер-лиги в Ростове-на-Дону смогут бесплатно посетить до 200 болельщиков чеченской команды. В свою очередь, болельщики "Ростова" смогут посетить бесплатно игру второго круга в Грозном.

"Ростов" и "Ахмат" обменялись квотами билетов для болельщиков на сезон 2018/19. Сегодняшний матч 1 тура в Ростове-на-Дону смогут бесплатно посетить до 200 болельщиков чеченской команды. В свою очередь, болельщики "Ростова" смогут посетить бесплатно игру второго круга в Грозном. pic.twitter.com/O4LbvHYCMe – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 28 июля 2018 г.