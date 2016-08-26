Российские клубы заинтересованы в двух сербах

По информации "СЭ" три российских клуба поборются с голландским "Гронингеном", киевским "Динамо", одним португальским и одним итальянским клубами за 20-летнего центрального защитника сербского "Рада" Николу Мараша.

Кроме того, агенты 24-летнего нападающего португальской "Браги", кандидата в сборную Сербии Николы Стоильковича уже провели переговоры с представителями "Локомотива" и "Зенита". (Павел АЛЕШИН)