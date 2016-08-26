16:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Российские клубы заинтересованы в двух сербах

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По информации "СЭ" три российских клуба поборются с голландским "Гронингеном", киевским "Динамо", одним португальским и одним итальянским клубами за 20-летнего центрального защитника сербского "Рада" Николу Мараша.

Кроме того, агенты 24-летнего нападающего португальской "Браги", кандидата в сборную Сербии Николы Стоильковича уже провели переговоры с представителями "Локомотива" и "Зенита". (Павел АЛЕШИН)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ledorub

МЭБИ Игнашевичу замена?

16:48

Plan_A

Новость следует понимать так: "Агенты двух сербов раскошелились на статью в СЭ, чтобы, наконец, о них узнали в Амкаре, Оренбурге и Уфе."

16:43

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