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Роналду скандирует "Давай, давай" в поддержку "Зенита"

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28 сентября форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду продемонстрировал знания русского языка. В прямом эфире в Инстаграме он общался с подписчиками и обращался к ним на разных языках. Увидев сообщение от российского поклонника, он сказал по-русски: "Спокойной ночи, Россия" и "Давай, давай". 

PR-служба "Зенита" решила обыграть последнюю фразу пятикратного обладателя "Золотого мяча". Сине-бело-голубые смонтировали видео, на котором Роналду вместе с болельщиками скандирует заряд "Оп, давай-давай, доминируй, унижай!".

 

Напомним, что 2010 по 2015 год Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк

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