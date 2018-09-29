Роналду скандирует "Давай, давай" в поддержку "Зенита"

28 сентября форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду продемонстрировал знания русского языка. В прямом эфире в Инстаграме он общался с подписчиками и обращался к ним на разных языках. Увидев сообщение от российского поклонника, он сказал по-русски: "Спокойной ночи, Россия" и "Давай, давай".
PR-служба "Зенита" решила обыграть последнюю фразу пятикратного обладателя "Золотого мяча". Сине-бело-голубые смонтировали видео, на котором Роналду вместе с болельщиками скандирует заряд "Оп, давай-давай, доминируй, унижай!".
Дуэт года! 🤗 @Cristiano 🔝 #ДавайДавай pic.twitter.com/Md2uLPNKhD– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 29 сентября 2018 г.
Напомним, что 2010 по 2015 год Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк.
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