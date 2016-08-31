Роман Зобнин: "Уважаю Аленичева, но Каррера невероятно сильно мотивирует"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "СЭ" признался, что никогда раньше не встречал таких тренеров, как Массимо Каррера. Также он отметил, какой упор итальянский специалист делает на тактику.

– Кутепов говорил, что нынешний "Спартак" – уже команда не Дмитрия Аленичева, а Карреры. Согласны?

– На данный момент – конечно, так и есть. Серьезно изменился тренировочный процесс. На каждом занятии уделяем время тактике. При Дмитрии Анатольевиче теория была, но не так много, как сейчас.

– Что еще поменялось?

– Знаете, не хочется ни в коем случае обидеть Аленичева, которого очень уважаю... Но Каррера – реально, невероятно сильно мотивирует. Уже говорил, что раньше таких тренеров не встречал. Он очень многое дает команде в плане нужных слов и эмоций. (Михаил ГОНЧАРОВ)