Роман Шишкин: "Стандарты - наша беда"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 11-го тура премьер-лиги подчеркнул, что соперник грамотно провел встречу. Он также добавил, что у "быков" впереди еще достаточно игр, чтобы исправить ситуацию.

– Игра так сложилась, что мы пропустили из-за стандарта первый гол, а затем практически сразу второй, – отметил Шишкин. – Нельзя сказать, что второй гол был необязательным, но мы попытались отыграться. "Зенит" сел в оборону, ее тяжело было взломать. Особо моментов не создали, но был некий навал, мы старались исправить ситуацию, но не получилось.

– Полоз и Ерохин забивали достаточно легко. Почему проиграли верх в этих ситуациях?

– Первый гол был со стандарта. Мы подобные мячи уже не первый раз пропускаем, это наша беда в какой-то степени. Второй – быстрая атака, где немного не разобрались и пропустили. Опять же, наша ошибка.

– Чего не хватило вашей команде, когда у "Зенита" еще не было подавляющего преимущества?

– Мы старались играть в своем стиле, готовились, разбирались. Возможно, сказался этот гол со стандарта, и впереди игра не получалась.

– В перерыве тренер как-то пытался изменить игру?

– Конечно, пытался. Мы сами понимали, что надо исправлять ситуацию. И замены с этим связаны. Но "Зенит" грамотно сыграл.

– "Зенит" выглядел машиной. Есть команды, которые смогут притормозить его?

– На сегодняшний день "Зенит" выглядит стабильнее, играя на двух фронтах. Но еще достаточно игр. Хотя у "Зенита" хороший состав, хорошая скамейка. Скажем так, новая команда строится и в этом сезоне играет по-другому.

– Два поражения подряд давят?

– Конечно, это неприятно. Мы все понимаем, что проигрывать никто не любит, но я говорил, что еще достаточно игр, все можно исправить. Тем более, мы в турнирной таблице не особо опустились и останемся плюс-минус на той же позиции. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"