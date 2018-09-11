Роман Широков: "У Терри простой уже несколько месяцев"

Заместитель генерального директора московского "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков оценил возможный трансфер 37-летнего Джона Терри в московский "Спартак".

– Можете подвести итоги летней трансферной кампании?

– Мы изначально осознавали, что у нас будут один-два новичка. Они у нас появились – на те позиции, которые просил главный тренер. Единственное, второй появился чуть позже, чем нам хотелось бы. Немножко выбила из коллеи травма Антона Терехова. Есть внешние усиления, а есть внутренние, которым был Антон. К сожалению, он получил травму.

– Вас устраивает трансферный бюджет "Динамо"?

– Он, конечно, не неограниченный, но я им доволен. Мы работаем в свете того, что у нас есть.

– Вам приписывают цитату о Самба Соу: "Я за меньшие деньги найду игрока гораздо сильнее".

– Вот именно, что мне ее приписывают. Это когда сказали? В конце прошлого года? Так я же с ним только этой весной познакомился и имел беседу то ли в марте, то ли в апреле. Не знаю, откуда могли эту цитату взять. Кажется, это что-то из серии "убираем Хохлова".

– В "Зенит" пришел Маркизио, "Спартак" пытается договориться Терри. Вам понятна политика приглашения возрастных игроков?

– Такую звезду как Маркизио мы бы с удовольствием взяли. Джон Терри – большой игрок, но у него вот уже несколько месяцев после "Астон Виллы" был простой. В каком он состоянии – непонятно. К тому же Маркизио все-таки 32 года, а Терри 37. У нас не такой легкий чемпионат, как это могло бы показаться. Неизвестно, как бы он себя проявил.

– В чем смысл таких трансферов? Привлекают болельщиков?

– Безусловно, это одна из причин. Почему нет? Хороший маркетинговый ход. Но, повторюсь, у "Зенита" более реальный вариант, чтобы переход еще и команде помог. У "Спартака" просто цейтнот, могут только свободных агентов рассматривать на эту позицию.

– Федун говорил, что им предлагали Маркизио. А вам?

– Нам – нет. Если бы мы потянули зарплату Маркизио – взяли бы его. Он бы усилил "Динамо". (Александр Рогулев)

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