Роман Широков на общественных началах стал советником председателя ВФСО "Динамо"

Бывший капитан сборной России Роман Широков стал советником председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского. Причем, бывший футболист сделал это на общественных началах, и не будет получать зарплату в структуре, сообщили "СЭ" в пресс-службе ВФСО "Динамо".

Напомним, Широков является председателем Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров палаты по разрешению споров РФС. В то же время 36-летний специалист занимает пост советника министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Романа Терюшкова.

Добавим, ВФСО "Динамо" обладает контрольным пакетом акций футбольного клуба "Динамо" (Москва).

Ранее стало известно, другой бывший капитан национальной сборной России Алексей Смертин стал исполняющим обязанности исполнительного директора ФК "Динамо". (Андрей СИЗЯКИН)