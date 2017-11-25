Роман Пилипчук: "Горд, что работаю в "Спартаке"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук подчеркнул, что предложение о подписании контракта с клубом стало для него неожиданным. По словам специалиста, это решение стало для него судьбоносным.

Напомним, что Пилипчук заключил соглашение с красно-белыми летом 2016 года и присоединился тренерскому штабу Дмитрия Аленичева. Он остался на занимаемой должности, когда команду возглавил Массимо Каррера.

– Предложение было неожиданным. Оно поступило, когда я находился дома, – приводит Prosm.club слова Пилипчука. – Позвонил Сергей Юрьевич Родионов, предложил приехать и пообщаться. Я приехал в Москву на один день, поговорил с Родионовым и Дмитрием Анатольевичем Аленичевым. Очень хорошо пообщались, поговорили на тему футбола… Вот так я и получил это неожиданное предложение.

– Но сейчас можно сказать, что предложение стало судьбоносным.

– Да. Спустя год своей работы я понимаю, что "Спартак" – это не только футбольный клуб, но и своего рода семья, в которой я счастлив находиться, в которой получаю удовольствие от работы, от результатов, которые мы добиваемся. Я очень горд, что работаю в этом клубе, и очень хочется за это поблагодарить Родионова и Аленичева, которые год назад поверили в то, что я смогу принести пользу "Спартаку".