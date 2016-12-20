Роман Орещук: "Был бы не против увидеть Смолова в "Боруссии"

Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" заявил, что хотел бы увидеть нападающего "Краснодара" Федора Смолова в дортмундской "Боруссии". Он добавил, что форвард "Ростова" Сердар Азмун мог бы хорошо проявить себя в Англии.

– Был бы не против увидеть Смолова в Дортмунде, – сказал Орещук. – Правда это или нет? Можно позвонить Михаэлю Цорку и узнать. Подождем – посмотрим.

Азмун? Не уверен, что он сможет заиграть в "Боруссии", а вот любой английский клуб с удовольствием бы такого футболиста бы взял. Знаю, что к нему был интерес со стороны "Ливерпуля", когда он там играл.