Роман Бабаев: "Переговоры с Еременко свернулись около двух месяцев назад"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" объяснил, почему Роман Еременко перешел в "Спартак", а не в армейский клуб. По его словам, с 31-летним хавбеком была достигнута договоренность.

– Примерно о каких условиях шла речь?

– Понимая трудную финансовую ситуацию Еременко, была достигнута договоренность о том, что Роман может перейти из ЦСКА в любой зарубежный клуб (Китай, Арабские страны, Европа) за символическую компенсацию.

– Даже так?

– Да. Мы понимали, что игроку в первую очередь нужно налаживать свою финансовую ситуацию, думать об интересах семьи. Поэтому договорились о том, что если поступит очень хорошее для игрока предложение из-за рубежа, он уйдет за символическую сумму. Но произошло то, что произошло. Мы в любом случае желаем Роману удачи и терпения. Ему и его семье.

– Когда стало понятно, что в ЦСКА он не вернется?

– Переговоры в принципе свернулись около двух месяцев назад. И то тогда еще не было принято окончательного решения. Мы продолжали общаться с агентом – Марко Трабукки. Думаю, им тоже пришлось сделать непростой выбор, взвесить все плюсы и минусы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)