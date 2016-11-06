Роман Бабаев: "Нет сомнений, что Акинфеев – лучший вратарь современности для России"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с "Амкаром" (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что причина неудач команды – не в Ласине Траоре.
– Траоре вновь не появляется на поле. Вы в нем разочаровались?
– Просто в тренерском штабе посчитали, что должны играть другие. Конкуренцию же никто не отменял. Да, наверное, ждали большего. Но найти кого-то одного и свалить на него всю вину будет неправильно. Вся команда, клуб оказался в такой ситуации. Дело не в Траоре или ком-то еще.
– Недавно на пресс-конференции Леонид Слуцкий сравнил Акинфеева с Дасаевым и Яшиным (перед Монако). Вы согласны с его словами?
– Игорь – лучший вратарь современности для России. Ни у кого не осталось сомнений в этом, даже у его недоброжелателей. Все достижения, титулы, статистика, рекорды мыслимые и немыслимые не оставляют даже тени сомнений.
– После неудач армейцев всегда говорят о месте Леонида Слуцкого. Какие настроения у руководства?
– Понятно, что болельщики хотят, чтобы команда всегда побеждала, но, к сожалению, это невозможно. Не только у нас. Все это циклично. Правда, считаю, что это последние два года, когда мы добивались выдающихся результатов. Тем более с такой конкуренцией, как в России. Но надо уметь держать удар и поддерживать команду, когда непросто. Тогда поддержка еще более ценна. Да и ребята благодарны, когда их поддерживают болельщики. Сегодня были хорошие баннеры. Понимаю, что разочарованы, но так вышло. Будем исправлять ситуацию. Никто не собирается сдаваться. (Ярослав СУСОВ)
ВСЕНАМАЧТУ
КАК БРЕЖНЕВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОКА ПЕСОК НЕ БУДЕТ СЫПАТЬСЯ...........В ВОЛЕЙБОЛ ЕГО АЛЕХНО ПОКА НЕ ПОЗДНО
22:42
Русский
"...рекорды мыслимые и немыслимые не оставляют даже тени сомнений." Согласен полностью! Игорёк рекорд за рекордом ставит последнее время!
22:33
Реалист!
Еще один неадекват.Этот Гарик никуда не годный вратарь. И уже несколько лет! Слепцы!!!
22:33
merniloskut
Что-то распелись в последние дни..., - голубые пуловцы!
22:28