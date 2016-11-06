Роман Бабаев: "Нет сомнений, что Акинфеев – лучший вратарь современности для России"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с "Амкаром" (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что причина неудач команды – не в Ласине Траоре.

– Траоре вновь не появляется на поле. Вы в нем разочаровались?

– Просто в тренерском штабе посчитали, что должны играть другие. Конкуренцию же никто не отменял. Да, наверное, ждали большего. Но найти кого-то одного и свалить на него всю вину будет неправильно. Вся команда, клуб оказался в такой ситуации. Дело не в Траоре или ком-то еще.

– Недавно на пресс-конференции Леонид Слуцкий сравнил Акинфеева с Дасаевым и Яшиным (перед Монако). Вы согласны с его словами?

– Игорь – лучший вратарь современности для России. Ни у кого не осталось сомнений в этом, даже у его недоброжелателей. Все достижения, титулы, статистика, рекорды мыслимые и немыслимые не оставляют даже тени сомнений.

– После неудач армейцев всегда говорят о месте Леонида Слуцкого. Какие настроения у руководства?

– Понятно, что болельщики хотят, чтобы команда всегда побеждала, но, к сожалению, это невозможно. Не только у нас. Все это циклично. Правда, считаю, что это последние два года, когда мы добивались выдающихся результатов. Тем более с такой конкуренцией, как в России. Но надо уметь держать удар и поддерживать команду, когда непросто. Тогда поддержка еще более ценна. Да и ребята благодарны, когда их поддерживают болельщики. Сегодня были хорошие баннеры. Понимаю, что разочарованы, но так вышло. Будем исправлять ситуацию. Никто не собирается сдаваться. (Ярослав СУСОВ)