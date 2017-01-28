23:25 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев Кирилла Панченко опроверг некоторые некоторые трансферные слухи. Также руководитель отметил, что клуб продлит соглашение с полузащитником Зораном Тошичем.  

 
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– Сообщалось об интересе "Спартака" к Вячеславу Караваеву. В связи с этим, не планируете ли воспользоваться правом выкупа?

– Нет. На данный момент, эта опция не рассматривается. Столько футбольных слухов, если отвечать на каждый, времени не хватит.

– Как вообще относитесь к интересу "Спартака" к воспитаннику ЦСКА?

– Не уверен, что это не слух. Но, если нашим воспитанником интересуются другие клубы, значит, хорошо подготовили игрока.

– Футболист "Эйпена" Генри Оньекуру сообщил в прессе, что его клуб вынуждает нападающего перейти в ЦСКА.

– Это не соответствует действительности.

– Как продвигаются переговоры по продлению контракта с Тошичем?

– С Зораном общались. Не думаю, что возникнут какие-то сложности. Когда мы договоримся, обязательно сообщим. (Ярослав СУСОВ)

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