Роман Бабаев: "Не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев Кирилла Панченко опроверг некоторые некоторые трансферные слухи. Также руководитель отметил, что клуб продлит соглашение с полузащитником Зораном Тошичем.
– Сообщалось об интересе "Спартака" к Вячеславу Караваеву. В связи с этим, не планируете ли воспользоваться правом выкупа?
– Нет. На данный момент, эта опция не рассматривается. Столько футбольных слухов, если отвечать на каждый, времени не хватит.
– Как вообще относитесь к интересу "Спартака" к воспитаннику ЦСКА?
– Не уверен, что это не слух. Но, если нашим воспитанником интересуются другие клубы, значит, хорошо подготовили игрока.
– Футболист "Эйпена" Генри Оньекуру сообщил в прессе, что его клуб вынуждает нападающего перейти в ЦСКА.
– Это не соответствует действительности.
– Как продвигаются переговоры по продлению контракта с Тошичем?
– С Зораном общались. Не думаю, что возникнут какие-то сложности. Когда мы договоримся, обязательно сообщим. (Ярослав СУСОВ)