Роман Бабаев: "Договорились с Березуцкими и Игнашевичем пообщаться через неделю-две. Мы бы хотели еще один сезон"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что договорился с защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем Березуцким и Василием Березуцким в течение двух недель обсудить возможность продолжения сотрудничества в следующем сезоне. По словам главы, речь пока идет только о контрактах в качестве футболистов.

– Думаю, что всем троим нужно ставить памятник, потому что трудно даже словами описать, что они сделали для сборной России и клуба, – цитирует ТАСС Бабаева. – Мы хотели бы, чтобы они были с нами еще сезон, но нельзя не учитывать их позицию. Пока что договорились с ними пообщаться позже, через неделю-две. В качестве тренеров им дорога открыта, ЦСКА никогда не был против этого, но пока речь идет только о качестве футболистов.

Мы разговаривали с Понтусом Вернблумом, но его решение было принято в пользу семьи, оно очень непростое, но он решил, что нужно что-то принять. Миланов тоже уходит, ему тоже спасибо. По остальным пока нет решения, здесь во главу ставится не финансовый вопрос, а бытовой и семейный – денежных споров нет.

Покинет Головин? Конечно, с одной стороны очень жаль расставаться с молодыми и талантливыми футболистами, но если поступит хорошее предложение, как мы можем не отпустить игрока? Пока таких предложений не было, но, если они будут, и футболист уйдет, будем искать ему замену.

В текущем сезоне 38-летний Игнашевич провел за ЦСКА 36 матчей и забил один гол. 35-летний Василий Березуцкий в 39 играх также отличился одним мячом. Алексей Березуцкий имеет в активе один гол на 29 матчей сезона.

ЦСКА завершил сезон на втором мечте в турнирной таблице чемпионата России с активом в 58 баллов, выиграв в заключительном матче сезона "Анжи" (2:1).

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи" //

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