17:55 | Футбол — РФПЛ

Андрей Федун: "Если ЦСКА без состава второе место занимает – есть над чем подумать"

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Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун заявил, что красно-белым есть над чем задуматься по итогам чемпионата России. Напомним, что клуб занял третье место в турнирной таблице, и будет участвовать в квалификационных матчах Лиги чемпионов.

– Сезон не радует. То, о чем мы мечтали не сбылось, я имею ввиду победу в Кубке и прямой выход в Лигу чемпионов, – цитирует ТАСС Федуна. – Теперь, итоги сезона подводить будет совет директоров клуба, который соберется на следующей неделе, думаю, что в понедельник или вторник.

Вообще, состав у нас неплохой, тренер хороший, надо работать и думать. Если ЦСКА без состава второе место занимает – есть над чем подумать. Но в следующем сезоне выступим лучше, я уверен.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5195835

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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pirat1974

ули думать ,наливай да пей

19:16

bvp

Надо Андрюху поставить вместо Лени.

19:08

СашаРичагин

НАД ЧЕМ подумать - есть. Но есть ли ЧЕМ думать?

18:49

Millwall82

Ну логично, чо. Ставить квартиры (или царства?) на Спартак, когда Локомотив уже стал чемпионом.

18:47

баламошка

Millwall82 баламошка, тебя некий ШаоКан искал, грит ты ему деньги должен за ставку. Иначе натравит на тебя всех сабзир форума. Коих немало.////////////Я ни с кем здесь по ставкам не спорил, а если он послушался какого-нибудь моего совета, типа: "Спартак станет чемпионом в последнем туре. Скринте.", потом продал квартиру и поставил всё на это, то пусть послушается и следующего совета: срочно обратиться к Гудвину и выпросить у него мозги)))

18:45

npokypop_6apcyk

ЦСКА второй, потому что управляют клубом рационально и грамотно, исходя из имеющихся ресурсов. А если владелец Спартака Федун своего брата в совет директоров тащит, так что вы после этого ожидаете от команды? Может, в этом совете вообще одни родственники Федуна заседают, а на следующий год он ещё и собаку свою туда проведёт с правом голоса. Вот вам и руководство Спартака.

18:43

Millwall82

баламошка, тебя некий ШаоКан искал, грит ты ему деньги должен за ставку. Иначе натравит на тебя всех сабзир форума. Коих немало.

18:39

баламошка

Трансферная политика плохая, селекция плохая, защитники - днари, куча травм, наличие арендованных игроков, которые приехали в Спартак для того, чтобы отбывать номер. Судя по всему, система контрактов отвратительна, построена не на премиальных за выполнение командных и индивидуальных задач, а на больших зарплатах, что плохо сказывается на мотивации. Плохо выстроена игра в обороне - это проблемы Массимо, всё остальное - проблемы руководства. Плохие менеджеры, плохой маркетинг. Не хватает Спартаку баламошки, ой как не хватает((

18:35

titan2313

На следующий год скорее всего без Европы? Квалификацию в ЛЧ и ЛЕ с низким рейтингом и такой игрой не пройти!

18:22

Millwall82

sergant89, Арсенал в финале ЛЕ??????Оо. А я думал там Атлетико и Марсель играют.

18:19

sergant89

Он еще забыл, что в ЛЕ Спам вылетел первым проиграв Атлетику, а ЦСКА дошел до полуфинала, уступив только Арсеналу.

18:17

Очень плохой мальчик

У Федуна может быть только одна отговорка,мол,Зенит,у которого бездонный бюджет,занял лишь пятое место.

18:13

Очень плохой мальчик

У Спартака состав?Сюда можно отнести только Селихова,Джикию,Зобнина,Фернанду,и (с большой натяжкой) Зе Луиш ,Ханни и Тимофеев.Остальных-ф топку.

18:10

dintos

Может быть,Федуны ловкие дельцы,но руководители футбольного клуба никчёмные.С такими бабками пропустить вперёд нищих коней-это надо умудриться.Зенит и Спартак-два сапога пара.Бездарное руководство не способно сделать по-настоящему сильный клуб,конкурентноспособный в Европе.

18:10

GeoMaS

Да, иногда лучше молчать, чем говорить. Не стоит наступать на папины грабли.

18:08

Zwolle

Состав у ЦСКА есть. Да, он компактный, но способный давать результат.

18:06

Rus Vatman

"ЦСКА без состава..." - скорее спартак без мозгов и руководства

18:04

alex-ls

у них защита и вратарь на голову лучше чем у Спартак ИЧы и Комбаров. это было видно уже 3 года назад, а ты все тупишь Федрун

18:04

Курт Лямке

Охолонись маненько, Пердун-младший, у ЦСКА есть мозги в управлении, у ФКСМ - жижа...

18:01

echo2011

Можно подумать,"Спартак" с составом...По европейским меркам все российские команды без состава,и какая разница в конце концов,кто будет проигрывать условному "Ювентусу" с разгромным счетом?

18:01

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