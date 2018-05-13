Андрей Федун: "Если ЦСКА без состава второе место занимает – есть над чем подумать"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун заявил, что красно-белым есть над чем задуматься по итогам чемпионата России. Напомним, что клуб занял третье место в турнирной таблице, и будет участвовать в квалификационных матчах Лиги чемпионов.

– Сезон не радует. То, о чем мы мечтали не сбылось, я имею ввиду победу в Кубке и прямой выход в Лигу чемпионов, – цитирует ТАСС Федуна. – Теперь, итоги сезона подводить будет совет директоров клуба, который соберется на следующей неделе, думаю, что в понедельник или вторник.

Вообще, состав у нас неплохой, тренер хороший, надо работать и думать. Если ЦСКА без состава второе место занимает – есть над чем подумать. Но в следующем сезоне выступим лучше, я уверен.​