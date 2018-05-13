Валерий Газзаев: "Спартак" ходил пешком, а ЦСКА проявил волю"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцы обошли "Спартак" в борьбе за второе место в чемпионате России и прямую путевку в Лигу чемпионов за счет самоотдачи и настроя. После 29 туров красно-белые опережали красно-синих на одно очко, но в 30-м туре чемпионы России сезона-2016/17 дома уступили "Динамо" (0:1) в то время как их принципиальные соперники обыграли "Анжи" (2:1).

– Поздравляю ЦСКА с прямой путевкой в Лигу чемпионов и серебром, – сказал Газзаев. – Кто больше хотел, тот и попал в групповой турнир Лиги чемпионов. Все решает не столько финансовые возможности, сколько желание, настрой, самоотдача команды и ее нацеленность на результат. Вот это мы сегодня и увидели у армейцев.

Команда Виктора Гончаренко выиграла очень тяжелый матч. Ведь "Анжи" также бился за то, чтобы напрямую не вылететь из премьер-лиги. Армейцы выполнили поставленную задачу, заслуживают теплых слов.

А вот "Спартак" сыграл просто бездарно! Это проблема игроков и тренера. Красно-белые в конце сезона не смогли показать те результаты, которые от них ожидали. Упустили свои возможности, растеряли свои шансы. Серьезный клуб с серьезной репутацией не имеет права уступать в таких встречах, где на кону стоит попадание в Лигу чемпионов и очень серьезные финансовые возможности.

Мне очень понравилось "Динамо", оно реально билось! Команда вышла и показала очень качественный футбол, желание. Это очень серьезный задел на следующий сезон.

"Спартак" почему-то ходил пешком. Как так можно? Клуб, как я уже заметил, потерял огромные финансы. Может быть, игроки что-то недопонимают? Проблемы серьезные. Я вам давал интервью и был уверен, что "Спартак" выиграет в дерби и решит все свои вопросы. Но по этому матчу мне показалось, что "Динамо" гораздо больше хотело пробиться в Лигу чемпионов. Ведь бело-голубые превзошли команду Карерры буквально в каждом эпизоде.

А там ведь еще и судья Карасев не поставил чистый пенальти в ворота красно-белых. Это же явная ошибка арбитра. Нужно было указывать на "точку" и удалять Реброва. Здесь двух мнений просто быть не может. Судья, который будет работать на чемпионате мира, не имеет права так ошибаться.

ЦСКА проявил волю. В таких матчах все и становится ясно – есть у команды характер или нет. Радует, что у армейцев в этом сезоне много молодых футболистов влилось в основной состав. Теперь они получат просто бесценный опыт в Лиге чемпионов, продолжат расти, прогрессировать. В таких условиях ЦСКА добился очень хорошего результата. Все идет от правильно выбранной стратегии. ЦСКА на верном пути. При минимальных затратах достигается максимальный результат. Чего нельзя сказать о "Спартаке". И в данном случае игроки должны винить не руководство клуба, которое создает им условия, а исключительно самих себя, а тренерский штаб спрашивать с себя. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым