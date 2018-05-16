Роман Бабаев: "ЦСКА может провести cборы в Австрии"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что его клуб, скорее всего, не будет проводить сборы перед началом сезона-2018/19 в испанском Кампоаморе. Летние сборы армейцы обычно проводили в Москве на своей базе в Ватутинках, но во время чемпионата мира-2018 их тренировочный центр займет сборная Германии.

– Конечно, мы уже обдумываем различные варианты и готовимся к этой ситуации, – цитируют "Известия" Бабаева. – Возможно, проведем сборы в Австрии, а также частично задействуем стадион "Октябрь" на Живописной улице. Мы готовы к этим сложностям.



Сборная России на чемпионате мира по футболу