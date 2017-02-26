Роман Асхабадзе: "Вылет в ФНЛ станет для "Арсенала" катастрофой"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" подвел итоги зимней трансферной кампании в РФПЛ. "Арсеналу" он поставил три балла из пяти возможных.

– В команде появилось очень много игроков, совершенно разных, и нужно посмотреть, что из обновленной обоймы сможет создать новый тренерский штаб, – отметил Асхабадзе. – В то же время один за другим расторгали контракты прежние футболисты – и заработать на их уходе толком не удалось. Полагаю, в случае с "Арсеналом" речь как раз не идет об оптимизации бюджета, а наоборот, новички – те же Габулов и Комбаров, да и Расич, Григалава и Думбья – едва ли пришли на маленькие деньги. Зарплатный фонд у клуба увеличился, и это станет большой ответственностью. Если удастся сохранить прописку в РФПЛ, шаг себя оправдает. Если случится вылет в ФНЛ – это станет вообще катастрофой. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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