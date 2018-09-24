Ролан Гусев: "Ситуация с Глушаковым и Ещенко - это какой-то бред"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" отметил, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко должны быть в составе "Спартака", несмотря на историю с "лайками".

– Глушаков и Ещенко нужны "Спартаку"?

– Конечно, нужны! Оба – хорошие игроки и нормальные ребята. Вообще вся эта ситуация – какой-то бред. Мне кажется, надо футболом заниматься, при определении состава отталкиваться от игровых качеств, а не копошиться в лайках и прочей ерунде.

– Логично.

– В итоге на пустом месте раздули скандал, дерьмо на ребят льют и льют. Противно! Да оставьте их в покое! Дайте им возможность спокойно играть в футбол! На мой взгляд, солидный клуб должен оберегать своих игроков, не выносить сор из избы. А тут все наоборот. (Александр Кружков)

Полная версия интервью Ролана Гусева