Родолфу заявил, что хотел бы продлить контракт с "Ахматом" на два года

Бразильский защитник Родолфу в интервью "СЭ" рассказал о ситуации со своим контрактом с грозненским "Ахматом". Он отметил, что пока переговоры не велись.

– Вы уже определились с будущим. Продлите контракт с клубом?

– У меня контракт до 31 мая. Потом – не знаю. Мы пока не общались по этому поводу. Но в "Ахмате" у меня все хорошо складывается. Я бы хотел остаться, поиграть еще два года. Надеюсь, так и получится.

Родолфу перешел в "Ахмат" в 2015 году. В чемпионате России нынешнего сезона 35-летний защитник провел 19 матчей и забил два мяча. (Юлия ЯКОВЛЕВА)