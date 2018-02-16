20:38 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "У меня контракт с "Зенитом", как я могу возглавить сборную Италии?"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прибыл с командой в Рим. В аэропорту журналисты задали вопрос о том, может ли он возглавить сборную Италии.

У меня контракт с "Зенитом", как я могу возглавить сборную? Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы исправить вчерашний результат, - цитирует Football Italia Манчини.

Напомним, вчера сине-бело-голубые проиграли в Глазго "Селтику" в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 0:1. В Риме "Зенит" проведет третий тренировочный сбор.

Пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира. Отметим, что главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи ди Бьяджо будет руководить главной командой во время ближайших товарищеских матчей с Аргентиной и Англией.

2 февраля стало известно, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчиниявляющийся главным кандидатом на эту должность, обсудил перспективы сотрудничества с FIGC. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио КонтеКарло Анчелотти и Клаудио Раньери.

Италия хочет забрать Манчини у "Зенита"

 

 

 
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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merniloskut

Сегодня контракт, а завтра пошлют на...

22:22

баламошка

Vader //////////////А кто тебе сказал, тупорылая бомжиха, что его не рассматривают? Он основной кандидат. А баклана твоего любимого рассматривают только как мальчика, подающего мячи.

21:48

Serenky25

И не такие фортеля видали. Вопрос денег.

21:35

баламошка

Так бы и сказал, что тебя послала федерация куда подальше, никчёмный баклан. Можно Конте. Можно Раньери. Но не этого же днаря, который без бабок вообще работать не умеет, да и с бабками так себе тренеришка. Чай Италия не дура! У ней таких шарфиков - пруд пруди! Ретуза на ретузе!)

21:19

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