Роберто Манчини: "У меня контракт с "Зенитом", как я могу возглавить сборную Италии?"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прибыл с командой в Рим. В аэропорту журналисты задали вопрос о том, может ли он возглавить сборную Италии.

- У меня контракт с "Зенитом", как я могу возглавить сборную? Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы исправить вчерашний результат, - цитирует Football Italia Манчини.

Напомним, вчера сине-бело-голубые проиграли в Глазго "Селтику" в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 0:1. В Риме "Зенит" проведет третий тренировочный сбор.

Пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира. Отметим, что главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи ди Бьяджо будет руководить главной командой во время ближайших товарищеских матчей с Аргентиной и Англией.

2 февраля стало известно, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, являющийся главным кандидатом на эту должность, обсудил перспективы сотрудничества с FIGC. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.