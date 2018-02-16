Роберто Манчини: "У меня контракт с "Зенитом", как я могу возглавить сборную Италии?"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прибыл с командой в Рим. В аэропорту журналисты задали вопрос о том, может ли он возглавить сборную Италии.
- У меня контракт с "Зенитом", как я могу возглавить сборную? Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы исправить вчерашний результат, - цитирует Football Italia Манчини.
Напомним, вчера сине-бело-голубые проиграли в Глазго "Селтику" в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 0:1. В Риме "Зенит" проведет третий тренировочный сбор.
Пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира. Отметим, что главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи ди Бьяджо будет руководить главной командой во время ближайших товарищеских матчей с Аргентиной и Англией.
2 февраля стало известно, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, являющийся главным кандидатом на эту должность, обсудил перспективы сотрудничества с FIGC. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.
- Зенит СПб
- Клаудио Раньери
- Роберто Манчини
- Карло Анчелотти
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Антонио Конте
- Джампьеро Вентура
merniloskut
Сегодня контракт, а завтра пошлют на...
22:22
баламошка
Vader //////////////А кто тебе сказал, тупорылая бомжиха, что его не рассматривают? Он основной кандидат. А баклана твоего любимого рассматривают только как мальчика, подающего мячи.
21:48
Serenky25
И не такие фортеля видали. Вопрос денег.
21:35
баламошка
Так бы и сказал, что тебя послала федерация куда подальше, никчёмный баклан. Можно Конте. Можно Раньери. Но не этого же днаря, который без бабок вообще работать не умеет, да и с бабками так себе тренеришка. Чай Италия не дура! У ней таких шарфиков - пруд пруди! Ретуза на ретузе!)
21:19