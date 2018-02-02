Манчини - первый кандидат на пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини является приоритетной кандидатурой на пост наставника сборной Италии, сообщают Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport. Ведущие итальянские издания утверждают, что перспективы 53-летнего специалиста в споре за эту должность будут зависеть от того, разрешит ли руководство российского клуба вести ему переговоры с Итальянской федерацией футбола (FIGC), или предложат тренеру выкупить его контракт.

Напомним, пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.

Ранее помощник комиссара национальной федерации Алессандро Костакурта подтвердил интерес организации к наставнику "Зенита".

Манчини возглавляет "Зенит" 1 июня 2017 года, подписав контракт на три сезона с возможностью продления еще на два.

Роберто Манчини: "Было бы честью возглавить сборную Италии" //

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