12:48 | Футбол — Италия

Манчини - первый кандидат на пост главного тренера сборной Италии

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини является приоритетной кандидатурой на пост наставника сборной Италии, сообщают Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport. Ведущие итальянские издания утверждают, что перспективы 53-летнего специалиста в споре за эту должность будут зависеть от того, разрешит ли руководство российского клуба вести ему переговоры с Итальянской федерацией футбола (FIGC), или предложат тренеру выкупить его контракт.

Напомним, пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.

Ранее помощник комиссара национальной федерации Алессандро Костакурта подтвердил интерес организации к наставнику "Зенита".

Манчини возглавляет "Зенит" 1 июня 2017 года, подписав контракт на три сезона с возможностью продления еще на два.

Роберто Манчини: "Было бы честью возглавить сборную Италии" //
Роберто Манчини: "Сборная Италии? Не вижу причин для ухода из "Зенита" // 
В Италии подтвердили, что рассматривают кандидатуру Манчини на пост тренера сборной

 

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Drek

Как же приятно чертовски, накануне продолжения чемпионата потроллить главного конкурента.И ведь в суд не подашь, по инфе таких же долб...в из итальянской газеты, а фамилий нет..)))

16:07

Drek

А почему не ВЕЛИКИЙ Каррера??? Неужели он настолько плох, это ведь тренер НАРОДНОЙ,ЛУЧШЕЙ команды России.Что-то там журналисты из Италии попутали 100%. Лучший итальянский тренер, однозначно Каррера, он даже с Глушаковым на тренировках целуется!! Как раз то, что нужно сейчас скуадре адзуре.

16:05

merniloskut

Так дайте же Манчини поработать!)))

14:47

Don

Манчини дал согласие сообщают Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport при условии, что развлекать футболистов будет местный клоун acdctnt)))

14:32

staerswimmer23

Где ещё не ждут Манчини?

14:17

acdctnt

Манчини дал согласие сообщают Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport при условии что тренером по физподготовке будет Каррера , так его впечатлила прошлогодняя череда травм в народной команде

14:12

пьянь хроническая

конте и анчелотти большего добьются со сборной, чем манчини. он только в условиях гегемонии может результат показать. а у макароников нет гегемонии.

14:10

Levbereg

прикол том, что у бакланов больше шансов в этом году выиграть ЛЕ, или попасть в финал, чем выиграть ЧР

13:35

crazysun78

щас газпром поставит на счетчик сицилийскую мафию...

13:31

199

Ну вот и освободится место для Слуцкого. И бакланам конец.

13:20