Манчини - первый кандидат на пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини является приоритетной кандидатурой на пост наставника сборной Италии, сообщают Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport. Ведущие итальянские издания утверждают, что перспективы 53-летнего специалиста в споре за эту должность будут зависеть от того, разрешит ли руководство российского клуба вести ему переговоры с Итальянской федерацией футбола (FIGC), или предложат тренеру выкупить его контракт.
Напомним, пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.
Ранее помощник комиссара национальной федерации Алессандро Костакурта подтвердил интерес организации к наставнику "Зенита".
Манчини возглавляет "Зенит" 1 июня 2017 года, подписав контракт на три сезона с возможностью продления еще на два.
Роберто Манчини: "Было бы честью возглавить сборную Италии" //
Роберто Манчини: "Сборная Италии? Не вижу причин для ухода из "Зенита" //
В Италии подтвердили, что рассматривают кандидатуру Манчини на пост тренера сборной
- Зенит СПб
- Клаудио Раньери
- Роберто Манчини
- Карло Анчелотти
- Сборная Италии (Футбол)
- Антонио Конте
- Джампьеро Вентура
- Алессандро Костакурта
Drek
Как же приятно чертовски, накануне продолжения чемпионата потроллить главного конкурента.И ведь в суд не подашь, по инфе таких же долб...в из итальянской газеты, а фамилий нет..)))
16:07
Drek
А почему не ВЕЛИКИЙ Каррера??? Неужели он настолько плох, это ведь тренер НАРОДНОЙ,ЛУЧШЕЙ команды России.Что-то там журналисты из Италии попутали 100%. Лучший итальянский тренер, однозначно Каррера, он даже с Глушаковым на тренировках целуется!! Как раз то, что нужно сейчас скуадре адзуре.
16:05
merniloskut
Так дайте же Манчини поработать!)))
14:47
Don
Манчини дал согласие сообщают Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport при условии, что развлекать футболистов будет местный клоун acdctnt)))
14:32
staerswimmer23
Где ещё не ждут Манчини?
14:17
acdctnt
Манчини дал согласие сообщают Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport при условии что тренером по физподготовке будет Каррера , так его впечатлила прошлогодняя череда травм в народной команде
14:12
пьянь хроническая
конте и анчелотти большего добьются со сборной, чем манчини. он только в условиях гегемонии может результат показать. а у макароников нет гегемонии.
14:10
Levbereg
прикол том, что у бакланов больше шансов в этом году выиграть ЛЕ, или попасть в финал, чем выиграть ЧР
13:35
crazysun78
щас газпром поставит на счетчик сицилийскую мафию...
13:31
199
Ну вот и освободится место для Слуцкого. И бакланам конец.
13:20