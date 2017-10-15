Роберто Манчини: "Шатов полностью готов к игре с "Арсеналом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что все заявленные на игру футболисты готовы выйти на поле. Специалист подчеркнул, что оппоненты питерцев всегда по-особенному настраиваются на игру против сине-бело-голубых.

– Аргентинцы, во время паузы выступавшие за национальную команду, прилетели только в пятницу, и это был длительный перелет, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Тем не менее, все попавшие в заявку на игру готовы выйти на поле и показать максимум своих возможностей.

У Шатова была небольшая травма, но он восстановился и полностью готов. Последние две недели он усиленно и упорно тренировался, готовясь к этой встрече.

Все соперники "Зенита" – сильные и опасные. Но все зависит от нас. Мы должны в каждой игре быть сильными, показывать хороший футбол и быть сконцентрированными на победе.

Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"