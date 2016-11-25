Роберт Евдокимов - журналисту: "Не знаю, как ты определил, что "Оренбургу" не хватило сил"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) посетовал, что его подопечные уступили сопернику. Специалиста возмутил вопрос журналиста об игре команды в концовке встречи.

– Очень обидное для нас поражение, – сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". – "Уфа" – интересная команда. Играет в простой футбол. Добивается результата, не создав моментов. Мы виноваты в этом поражении. В игру вмешался судья – пенальти, и на последних минутах была игра рукой.

– В концовке "Оренбургу" не хватило сил?

– Не знаю, как ты определил, что у нас не оставалось сил. Мы атаковали в концовке матча. У нас нет кадровых проблем.

– Насколько оправданно играть в футбол в это время года?

– Все знают ответ на этот вопрос. Если так сделали – надо работать.