19:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов - журналисту: "Не знаю, как ты определил, что "Оренбургу" не хватило сил"

0
0
0
2

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) посетовал, что его подопечные уступили сопернику. Специалиста возмутил вопрос журналиста об игре команды в концовке встречи.

– Очень обидное для нас поражение, – сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". – "Уфа" – интересная команда. Играет в простой футбол. Добивается результата, не создав моментов. Мы виноваты в этом поражении. В игру вмешался судья – пенальти, и на последних минутах была игра рукой.

– В концовке "Оренбургу" не хватило сил?

– Не знаю, как ты определил, что у нас не оставалось сил. Мы атаковали в концовке матча. У нас нет кадровых проблем.

– Насколько оправданно играть в футбол в это время года?

– Все знают ответ на этот вопрос. Если так сделали – надо работать.

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

gayduk Что же этого площадного хама, который "тыкает" журналисту, никто на место не поставит! ----------------------------- Тыкать ЖУРНАЛИСТУ!!! Какой ужос. Как жидь после этого, бро?

19:33

gayduk

Что же этого площадного хама, который "тыкает" журналисту, никто на место не поставит!

19:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ