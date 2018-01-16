19:26 16 января | Футбол — РФПЛ

Ринат Билялетдинов: "Если поставить "СКА-Хабаровск" на нужный путь, то премьер-лига никуда не денется"

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Новый главный тренер "СКА-Хабаровска"  Ринат Билялетдинов подчеркнул, что главной его задачей на посту наставника клуба является создание "боеспособного коллектива". На зимний перерыв дальневосточники ушли на последнем месте в таблице с 12 очками после 20 туров. От 14-го места, дающего право участия в "стыках", команду отделяет 8 очков.

- Я не ставил перед собой конкретной цели, не ходил и не оббивал какие-то кабинеты, не звонил нужным людям и не напоминал о себе, - цитирует официальный сайт "СКА-Хабаровска" Билялетдинова. - Я спокойно к этому отношусь и без футбольного внимания никогда не оставался. В частном рабочем порядке ко мне обращаются очень многие ребята – просят помочь, проконсультировать, составить индивидуальную программу.

- Вы работаете с командой уже неделю. Какие первые впечатления и какие выводы можно сделать?

- Самое главное – в команде нет нытиков! В коллективе хорошие и что немаловажно неизбалованные ребята. Есть такие молодые игроки, которые прочитав о себе несколько хвалебных статей, решают, что они уже все познали в футболе и начинают учить всех вокруг. Здесь у ребят совсем другое отношение к делу.

- До конца чемпионата осталось десять туров, а отыграть надо восемь очков. Вы сами верите в камбэк?

- Я не смотрю в таблицу и не высчитываю - сколько мы можем набрать очков, и кто из соперников может где-то споткнуться. Мне важно построить игру команды. Потом, этим годом ничего не ограничивается и если за эти десять туров собрать боеспособный коллектив и поставить его на правильный путь, то премьер-лига никуда не денется в дальнейшем. В любом случае, надо стараться выиграть каждый матч, и не в коем случае не выходить с мыслями, как бы не проиграть. 

Дополнительная информация

https://fcska.ru/media/news/rinat-bilyaletdinov-premer-liga-nikuda-ne-denetsya/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Старый болельщик Динамо

Ну разве РФПЛ нужен Хабаровск? Зачем головная боль? Футбол за Уральским хребтом не нужен РФПЛ. Как это не понимают "мудрые" руководители. Вот хоккей - нужен, есть условия. А в футбол в Сибири надо играть с мая по октябрь и без перерыва. Создать свою Сибирскую Футбольную Лигу, подцепить к ней Казахстан - будет дёшево и сердито!

23:25 16 января

баламошка

Удачи в СКА!

19:29 16 января